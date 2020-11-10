شكرا لقرائتكم خبر زعيم الجمهوريين بالشيوخ: من حق ترمب الطعن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، «إن الرئيس دونالد ترمب من حقه الطعن في نتائج الانتخابات من خلال المحاكم».

وقال مكونيل أمام مجلس الشيوخ في أول تصريحات علنية له منذ إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، «الرئيس ترمب من حقه بنسبة 100% النظر في مزاعم المخالفات وتقييم خياراته east five». وأضاف ماكونيل «أعتقد أن الرئيس قدم طعونا قانونية في خمس ولايات على الأقل».

وردد ماكونيل خطاب ترمب قائلا «يجب عد جميع بطاقات الاقتراع القانونية،ويجب ألا يتم عد أي بطاقات غير قانونية»، وما يزال ترمب يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات ورفع سلسلة من الدعاوى القضائية للطعن في النتيجة.