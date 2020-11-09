شكرا لقرائتكم خبر زاده: لا تفاوض حول الاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ادعى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية عن زاده القول في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس «لقد أعلنت إيران مرارا أن الاتفاق النووي هو حصيلة مفاوضات طويلة، ليس بين إيران وأمريكا، وإنما بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وألمانيا، والذي تحول إلى قرار دولي ملزم وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي».

وأضاف «من السذاجة التصور أنه بإمكان أحد إعادة التفاوض حول ما تم التفاوض والتفاهم والتوقيع عليه».

وادعى أن «أمريكا انتهكت القرار 2231 وخرجت من الاتفاق النووي وألحقت أضرارا كبيرة بالشعب الإيراني، وهناك مسؤولية حقوقية وقانونية تترتب على خروجها من الاتفاق».