شكرا لقرائتكم خبر عن 142 مقعدًا بنظام القوائم تنتظر الحسم في انتخابات المرحلة الثانية للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات البرلمان، والتى جرت فى دوائر 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والمنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة فى موعد أقصاه 15 نوفمبر.

وتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا، والمنتظر أن تحسم هذه المرحلة 141 مقعدا على النظام الفردى و142 مقعد على نظام القائمة أى 283 مقعدًا.

ونرصد نصيب القوائم الخاصة بالمرحلة الثانية من مقاعد وفقًا لكل محافظة :

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا: (100 مقعد) تضم 6 محافظات.

- محافظة القاهرة (31) مقعدا

- محافظة القليوبية (14) مقعدا

- محافظة الدقهلية (17) مقعدا

- محافظة المنوفية (13) مقعدا

- محافظة الغربية (16) مقعدا

- محافظة كفر الشيخ (9) مقاعد.

2- دائرة قطاع شرق الدلتا: (42 مقعدا) تضم 7 محافظات

- محافظة الشرقية (21) مقعدا

- محافظة دمياط (6) مقاعد

- مفظة بورسعيد (2) مقعد.

-محافظة الإسماعلية (4) مقاعد

-محافظة السويس (2) مقعد

- محافظة شمال سيناء (5) مقاعد

- محافظة جنوب سيناء (2) مقعد.