تدمير 70 مدرسة في قره باغ بسبب الحرب

أعلنت وزيرة التعليم والعلم والثقافة في جمهورية «قره باغ»، غير المعترف بها، لوسيني قره خانيان، أن عشرات المدارس والحضانات تم تدميرها جراء النزاع الأرمني - الأذربيجاني الجاري.

وقالت خانيان: «نتيجة الحرب التي أشعلت أذربيجان فتيلها، جرى تدمير ما يزيد علي 70 مدرسة وأكثر من 10 حضانات، والقدر نفسه من المواقع الثقافية على أراضي أرتساخ (الاسم الأرمني لإقليم قره باغ)».

وذكرت المسؤولة أن الحرب حرمت أكثر من 30 ألف من مواطني الجمهورية، بمن فيهم 24 ألف طالب و4 آلاف من الأطفال الملتحقين بالتعليم قبل المدرسي، بالإضافة إلى طلاب الكليات والمعاهد، من حقهم في التعليم.