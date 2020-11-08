تدمير 70 مدرسة في قره باغ بسبب الحرب

وقالت خانيان: «نتيجة الحرب التي أشعلت أذربيجان فتيلها، جرى تدمير ما يزيد علي 70 مدرسة وأكثر من 10 حضانات، والقدر نفسه من المواقع الثقافية على أراضي أرتساخ (الاسم الأرمني لإقليم قره باغ)».
وذكرت المسؤولة أن الحرب حرمت أكثر من 30 ألف من مواطني الجمهورية، بمن فيهم 24 ألف طالب و4 آلاف من الأطفال الملتحقين بالتعليم قبل المدرسي، بالإضافة إلى طلاب الكليات والمعاهد، من حقهم في التعليم.
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