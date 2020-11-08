طالبان تقتل 4 جنود في أفغانستان

قتل أربعة على الأقل من أفراد القوات الحكومية وأصيب 6 آخرون، في هجوم شنته حركة طالبان في مناطق مختلفة، بإقليم باغلان شمال أفغانستان.

وطبقا لتقارير، فإن عشرة من مسلحي طالبان من بين القتلى أيضا والجرحى، حيث احتدمت المعركة بين الجانبين. وذكر مسؤولون أمنيون أنهم صدوا الهجمات، لكن لم يقدموا المزيد من التفاصيل.

ولم تعلق طالبان بعد على الحادث.

ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن 31 مقاتلا من حركة طالبان قتلوا، وأصيب 15 آخرون في هجمات مضادة، من قبل قوات الجيش الوطني الأفغاني في أقاليم غزني وهلمند وخوست.