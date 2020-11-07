إصابة مدرب المنتخب الإيطالي “روبرتو مانشيني” بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ،اليوم الجمعة، إصابة مدرب المنتخب الأول روبرتو مانشيني بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الاتحاد في بيان نشره على موقعه الالكتروني أن اختبار “كوفيد-19” الذي أجراه المدرب السابق لإنتر ميلان ومانشستر سيتي “في إطار عمليات الفحص الدورية للطاقم التقني” جاء إيجابيا.

وقال الاتحاد إن مانشيني (55 عاما) وضع نفسه في الحجر الصحي في منزله في روما كإجراء احترازي رغم عدم ظهور أي عوارض، وذلك امتثالا للبروتوكول المعمول به في البلاد.

ويتضمن برنامج المنتخب الإيطالي خلال الفترة الدولية المقبلة مباراة ودية ،الأربعاء المقبل، ضد منتخب إستونيا ومباراتين في دوري الأمم الأوروبية ضد منتخب بولونيا في 15 نونبر الجاري، ومنتخب البوسنة والهرسك في 18 منه.

ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف منتخب بولونيا المتصدر، وأمام منتخب هولندا الثالث بخمس نقاط، ومنتخب البوسنة الرابع بنقطتين.