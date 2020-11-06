الشرطة الألمانية تداهم شققاً ومكاتب في إطار هجوم فيينا

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برلين: قالت الشرطة الألمانية الجمعة إنها تجري عمليات مداهمة لشقق ومكاتب في ألمانيا حول روابط محتملة مع منفذ هجوم فيينا الذي أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضحت الشرطة الجنائية الفدرالية في تغريدة أن العمليات تجرى في اوسنابروك وكاسيل وبينبرغ وتشمل مواقع عائدة لأربعة أشخاص "لا يعتقد أنهم ضالعون في الهجوم. لكن قد تكون ثمة روابط مع القاتل المفترض".