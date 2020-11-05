البرلمان يصدر بياناً بشأن اعتداء حزب العمال على قوات البيشمركة

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الاعتداء الذي قام به مسلحون من حزب العمال الكردستاني واستهدف قوات البيشمركة في ناحية جمانكي بمحافظة دهوك، اعتداءً على المؤسسة الأمنية والسيادة العراقية"، داعية الحكومة إلى "ضبط الأمن في هذه المناطق، ومنع أي تدهور يحصل للوضع الأمني في الإقليم بسبب قوات خارجة عن القانون".



وشددت الرئاسة على، "ضرورة أن تأخذ الحكومة دورها في تقوية المؤسسات العسكرية الأمنية العراقية بجميع تشكيلاتها، والعمل على التنسيق المشترك مع إقليم كردستان لردع مثل هذه التحركات والاعتداءات المتكررة داخل الأراضي العراقية، والتي تمثل انتهاكا لسيادة البلاد".

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