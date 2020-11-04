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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا أول زعيم يهنئ ترمب بالفوز في الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
هنأ جانيز جانزا، رئيس وزراء سلوفينيا، دونالد ترامب على ما وصفه في تغريدة على تويتر بأنه فوز واضح في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليصبح أول زعيم يفعل ذلك.
وقال زعيم سلوفينيا، الدولة الصغيرة التي جاءت منها السيدة الأولى ميلانيا ترامب: ”من الواضح تماما أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى“.
وتابع جانزا، السياسي اليميني الذي أعلن دعمه لترامب قبل الانتخابات: ”تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة“.
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