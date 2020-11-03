وزير الداخليّة الفرنسيّة : نحن في حالة حربٍ والهجمات محتملة في أيّ مكانٍ على أراضينا

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان اليوم، الاثنين 2 نوفمبر 2020، إن بلاده تعيش في حالة حرب، متحدثا عن هجمات محتملة في كل مكان بفرنسا.



وأضاف دارمانان في حديث تلفزيوني، أنه تم إستنفار 100 ألف شرطي ودركي وجندي لحماية البلاد.



وتابع "فرنسا تعيش تهديدا إرهابيا نحن في حالة حرب والهجمات محتملة في أي مكان على أراضينا ".



وجاءت تصريحات دارمانان بعد تعرض فرنسا إلى سلسلة من الهجمات الإرهابية في الأيام الأخيرة، كان أعنفها الذي إستهدف كنيسة في مدينة نيس وراح ضحيتها 3 أشخاص.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان التوجه هذا الأسبوع إلى تونس لبحث مكافحة الإرهاب، بعد الإعتداء الذي وقع الخميس في نيس بجنوب فرنسا ويشتبه بأن منفذه تونسي.