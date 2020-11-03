اختيار مغربية سيدة الأعمال لسنة 2020 في فئة المقاولات الصغرى والمتوسطة ببريطانيا

اختارت المجلة البريطانية “ويمن إن فايننس”، نجاة بنشيبة-سافينيوس، مؤسسة “غازيل أدفايزوري غروب”، “سيدة الأعمال لسنة 2020 في فئة المقاولات الصغرى والمتوسطة” بالمملكة المتحدة.

وجرى انتخاب هذه البريطانية من أصل مغربي من قبل المجلة المالية الشهرية، إلى جانب نساء أخريات من أوروبا، وآسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة، وكندا، اللواتي تميزن في عالم الأعمال.

وحصلت نجاة، خريجة جامعة أوكسفورد، على دبلوم العلوم الاجتماعية في اللسانيات التطبيقية، قبل أن تحصل على دكتوراه من جامعة الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن.

وبالموازاة مع تأليفها للعديد من الدراسات المنشورة في مجلات متخصصة وأكاديمية، فقد اكتسبت أيضا خبرة في مكاتب استشارية، من قبيل “ماكينزي آند كو”، و”إن بي إس كونسالتينغ”، قبل التحاقها بفريق مجموعة التفكير “أوكسفورد ستراتيجيك كونسالتينغ”.

ومكنتها تجربتها بهذا المكتب الدولي من تعزيز شبكة علاقاتها، لتقوم بإطلاق شركتها الخاصة بالخدمات الاستشارية تحت اسم “غازيل أدفايزوري غروب”.

ومن خلال اشتغالها في هذه المجموعة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، تهدف نجاة إلى تعزيز فرص استثمار الدول العربية وسد الفجوة بين الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري، والعقارات والاستثمارات المباشرة لفائدة الكثير من المكاتب العربية، لاسيما بدول الخليج ودول أخرى في المنطقة.

كما أنها معروفة بعملها لصالح استقلالية النساء وإدماجهن في عالم المالية والأعمال.