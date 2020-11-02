12 قتيلا في هجوم لـ"بوكو حرام" شرقي نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 12 شخصا وخُطف 7 آخرون في هجوم لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي استهدف قرية قرب بلدة "شيبوك" شمال شرق نيجيريا.

و"شيبوك" كانت مسرحا لعملية خطف جماعية لـ 276 تلميذة عام 2014 من قبل بوكو حرام، ما أثار غضبا عالميا واهتماما دوليا بالتنظيم الإرهابي.



وتوجه عناصر التنظيم في 6 شاحنات صغيرة، الأحد، إلى قرية تاكولاشي، على بعد 18 كيلومترا من شيبوك، وأطلقوا النار على السكان وأشعلوا النيران في المنازل.

وقال أبواكو كابو، زعيم مليشيا محلية مدعومة من الحكومة: "قتل الإرهابيون 12 شخصا بينهم اثنان من عناصرنا اشتبكوا معهم بالأسلحة النارية".

وأضاف أن عناصر المليشيات المناهضة للإرهابيين من شيبوك دافعوا عن القرية، لكن عناصر التنظيم فاقوهم عددا.

وأفاد أيوبا آلامسون، وهو زعيم محلي في شيبوك، بأن عناصر التنظيم الذين هاجموا القرية من معقلهم في غابة سامبيسا القريبة خطفوا 7 من السكان وأحرقوا 70 منزلا بعد نهب الإمدادات الغذائية.

وأكد آلامسون حصيلة القتلى، مشيرا الى ان المهاجمين "أخذوا معهم ثلاث نساء مع أطفالهن الأربعة".

وتمركزت القوات النيجيرية في تشيبوك منذ اختطاف التلميذات، لكن هجمات بوكو حرام الدامية استمرت في المنطقة.

وكانت الأمم المتحدة قالت إن هجمات جماعة بوكو حرام أسفرت عن سقوط 36 ألف قتيل ونزوح نحو مليونين آخرين في منطقة شمال شرق نيجيريا منذ بدأت في 2009، كما وسعت الجماعة نطاق نشاطها إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.