الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
اعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن انتشار وباء فيروس كورونا قد يكون نتيجة لتسرب الفيروس من مختبر عسكري.
وقال بولسونارو خلال لقاء مع مؤيديه، ردا على سؤال ما إذا كان انتشار فيروس كورونا برأيه نتيجة لعمل مدبر له: “ليس بوسعي أن أقول ذلك، ولكن الحقيقة أن الدول تستعد لحروب وتحضر قنابل. والحرب قد تكون نووية أو بيولوجية”.
وتابع قائلا، إن العلماء “يعملون مع الفيروسات في المختبرات، وقد يكون حدث تسرب في واحد منها”.
وفي شهر تموز الماضي أعلن الرئيس البرازيلي، إصابته بفيروس كورونا بعدما ظهرت نتائج تحاليله إيجابية.
ونهاية اذار الماضي، قلل الرئيس البرازيلي الى حد بعيد من أهمية فيروس كورونا في خطاب متلفز. وقال “بالنظر الى ماضيّ الرياضي، لن اقلق إذا اصبت بالفيروس. لن اشعر بشيء. في اسوأ الاحوال، سيكون الامر أشبه بأنفلونزا صغيرة، زكام صغير”.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس البرازيلي: انتشار كورونا قد يكون نتيجة تسربه من مختبر عسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.