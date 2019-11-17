طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض اليوم

الأحد 17 نوفمبر 2019

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، ظهر اليوم، تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر، إلى أن الحالة تشمل: الخرج، والدرعية، والدلم، والدوادمي، والزلفي، والعاصمة الرياض، والمجمعة، ورماح، وشقراء، وعفيف، وتستمر حتى الحادية عشرة والنصف مساءً.

وشهدت معظم مناطق المملكة خلال اليومين الماضين أمطار رعدية بين المتوسطة والغزيرة.