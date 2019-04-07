كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: "يوم الحساب" بعد معركة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأحد، أن هناك تحالفات بين القاعدة وعصابات أخرى خلال معركة طرابلس.
وأشار إلى أن الحملة العسكرية للجيش في طرابلس تدعم مسار المؤتمر الوطني الجامع.
وتوجه اليوم رتل عسكري من "لواء الصمود" بمدينة مصراته نحو العاصمة الليبية طرابلس، لدعم قوات جيش حكومة الوفاق الوطني، وذلك بعد ثلاثة أيام من العملية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لتطهير العاصمة من الميلشيات المسلحة.
وقال مصدر محلي ليبي بمدينة زليتن القريبة من مدينة مصراته، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن "لواء الصمود والذي يقوده صلاح بادي يتحرك في هذه اللحظات نحو العاصمة، "مشيراً إلى أن "الرتل العسكري التابع للواء الصمود يتكون من قرابة 50 آلية مسلحة وعشرات الأفراد".
وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.