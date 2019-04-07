كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: "يوم الحساب" بعد معركة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، أن بعد معركة طرابلس سيأتي يوم الحساب.

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأحد، أن هناك تحالفات بين القاعدة وعصابات أخرى خلال معركة طرابلس.

وأشار إلى أن الحملة العسكرية للجيش في طرابلس تدعم مسار المؤتمر الوطني الجامع.