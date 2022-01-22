21 يناير , 2022 الدولار (أ ف ب). نقل موقع أكسيوس الإخباري اليوم الجمعة عن توجيهات جديدة من مكتب إدارة شؤون موظفي الحكومة الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن أمرت الوكالات الاتحادية برفع الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة إلى 15 دولاراً في الساعة.

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة بايدن ترفع الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة إلى 15 دولاراً في الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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