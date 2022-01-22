انت الان تتابع خبر ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا بعد دور المجموعات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويحتل أبو بكر الصدارة بخمسة أهداف بفارق هدفين عن وصيفه المهاجم المالي إبراهيما كوني.

وفي ما يلي ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021 بعد دور المجموعات:

1- الكاميروني فينسنت أبو بكر – 5 أهداف

2- المالي إبراهيما كوني – 3 أهداف



3- التونسي وهبي الخزري - هدفان

3- الإيفواري نيكولاس بيبي - هدفان

3- الغابوني جيم ألفينا - هدفان

3- المغربي سفيان بوفال - هدفان

3- المالاوي جابادينهو مهانجو - هدفان

3- الكاميروني كارل إيكامبي - هدفان

3- أحمد مغني (جزر القمر) - هدفان

وبواقع هدف لكل من اللاعبين: سليم أملاح وزكريا بوخلال وأشرف حكيمي (المغرب)، آرون سالم بوبندزا (الغابون)، كليتشي إيهياناتشو (نيجيريا)، إيسياغا سيلا ونابي كيتا (غينيا)، ماكس آلان غراديل وسيباستيان هيلير، إبراهيم سنغاري، فرنك كيسي (كوت ديفوار)، داوا هوتيسا وغيتانيه كيديبيه (إثيوبيا)، أبيلي جالو وموسى بارو (غامبيا)، ساديو ماني (السنغال)، جوليو تافاريش وغاري رودريغيش (الرأس الأخضر)، غوستافو سانغاريه وحسن بانديه وسيريل بايالا (بوركينا فاسو)، إسماعيل وادي ونولدج موسونا وكوداكواتشي ماهاتشي (زيمبابوي)، أندريه أيو وريتشموند بواكي وألكسندر دجيكو (غانا)، محمد صلاح ومحمد عبد المنعم (مصر)، صامويل تشوكوويزي وتايو أوونيي وموزيس سايمون وعمر صديق ووليام تروست-إيكونغ، كيليتشي إيهياناتشو (نيجيريا)، والي الدين خضر (السودان)، موسى كامارا والحاجي كامارا (سيراليون)، وإستيبان فرنانديز أوبيانغ، بابلو غانيت (غينيا الاستوائية)، وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري (تونس)، وألفاردو بن (جزر القمر)، ماسيديو هايدارا (مالي)، سفيان بن دكه (الجزائر).

