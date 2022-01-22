أيرلندا تعتزم رفع أغلب قيود مواجهة الجائحة.. في خطوة مفاجئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت تقارير أن أيرلندا تعتزم رفع أغلب قيود مكافحة جائحة كورونا في الوقت الذي هدأت فيه المخاوف المتعلقة بالمتحور أوميكرون، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



وذكرت وسائل الإعلام المحلية، وبينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي آي) أن مستشاري الصحة الحكوميين اقترحوا رفع أغلب القيود بما في ذلك مواعيد الإغلاق المبكر للحانات والمطاعم والحاجة إلى جواز مرور يثبت تلقي التطعيم لدخول الكثير من المنشآت مثل صالات اللياقة البدنية.

ومن المرجح أن يكون ارتداء الكمامات وحيازة المسافرين الدوليين جوازات سفر صحية والعزل الذاتي للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض، هي القواعد التي سوف تظل قائمة.

وسوف يعلن رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن عن الخطة في خطاب وطني في وقت لاحق اليوم.

وأغلقت الحكومة الملاهي الليلية الشهر الماضي، وحددت الثامنة مساء موعدا لغلق منشآت الضيافة، بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون. وتم وضع الإجراءات لتستمر حتى نهاية كانون الثاني/يناير ولكن من المرجح الآن أن يتم رفعها قبل ذلك التاريخ.

وسوف يطلب إلى الموظفين العودة إلى العمل من مكاتبهم بشكل تدريجي، مع رفع القيود على عدد الحضور في الفعاليات الخارجية.