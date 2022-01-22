أمريكا تلغي عددا من الرحلات الجوية إلى الصين ردا على قيود صينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قررت وزارة النقل الأمريكية إلغاء عدد من رحلات شركات الخطوط الجوية الصينية من الولايات المتحدة إلى الصين، ردا على إجراءات صينية مماثلة تجاه 3 شركات طيران أمريكية.



وقالت الوزارة الأمريكية إن قرار إدارة الطيران المدني الصينية "يتناقض مع المصالح العامة ويتطلب إجراءات مناسبة من قبل وزارتنا".

وكانت الإدارة الصينية للطيران المدني قد ألغت 44 رحلة لـ 3 شركات أمريكية للطيران عاملة في الصين، هي "يونايتد إيرلاينز" و"أمريكان إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز"، وذلك في أعقاب اكتشاف حالات كوفيد-19 على متنها.

وردا على ذلك قررت السلطات الأمريكية إلغاء عدد مماثل من الرحلات لـ 4 شركات صينية من الولايات المتحدة إلى الصين.

واعتبرت السلطات الصينية القرار الأمريكي "غير مبرر"، داعية واشنطن للتراجع عنه.