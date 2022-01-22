الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إجلاء عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تدرس الولايات المتحدة إمكانية إجلاء أفراد أسر دبلوماسييها في أوكرانيا، بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدودها، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة.



وقالت بلومبرغ إنه سيطلب من أسر الدبلوماسيين، بموجب الخطة العودة إلى الوطن مع السماح للموظفين غير الأساسيين بالمغادرة طوعاً، ووفقاً للمصادر التي طلبت حجب هويتها قبل اتخاذ قرار سيعلن رسمياً في غضون أيام.

ويعمل في السفارة الأمريكية في كييف نحو 180 أمريكياً و560 أوكرانياً، حسب الموقع الإلكتروني للسفارة، ولا يشمل العدد أسر الدبلوماسيين.