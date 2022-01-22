مسؤولة أوروبية تكشف عن "هدوء واضح" على حدود بيلاروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، أن الوضع هدأ في أزمة الهجرة على الحدود الخارجية الشرقية للتكتل مع بيلاروس.



وقالت يوهانسون في مؤتمر في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، الجمعة: "هدأ الوضع حالياً بشكل واضح.. يبدو أن لوكاشينكو لم يعد مهتماً باستخدام المهاجرين بأسلوب ممنهج. ولكننا لا نعلم بالطبع لأنه يجب أن نظل متيقظين".

يحاول آلاف المهاجرون منذ شهور عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من بيلاروس إلى بولندا أو دول البلطيق.

يتهم الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس أليكسندر لوكاشينكو بنقل الأشخاص عمدا من مناطق الأزمات مثل العراق أو أفغانستان لمينسك لتهريبهم إلى الاتحاد الأوروبي. وتضررت ليتوانيا على وجه الخصوص من هذا من البداية.

وقالت يوهانسون: "الوضع كان صعباً للغاية حينها. لقد كنا في أزمة حقا. لقد رأينا هذا العدوان من لوكاشينكو"، مشيرة إلى الزيارة الأخيرة لليتوانيا في أغسطس(آب) 2011.

وأشادت المفوضة الأوروبية بليتوانيا ومضيفتها وزيرة الداخلية أجني بيلوتيت لتعاملها مع الأزمة.

وقالت: "أعتقد أنكم تصرفتم بشكل جيد مع هذا الوضع الصعب للغاية".