الهند.. قتلى وجرحى إثر حريق هائل بمبنى سكني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب أكثر من 15 آخرين في حريق هائل بمبنى سكني متعدد الطوابق في مومباي الهندية.



وذكرت السلطات، السبت، أن العشرات من عربات الإطفاء هرعت لإخماد النيران وإنقاذ مئات السكان من المبنى المكون من 20 طابقا في وسط مدينة مومباي.

وأظهرت لقطات من الموقع تصاعد عمود كثيف من الدخان مع خروج ألسنة اللهب من الطابق الثامن عشر من المبنى.

وقال كيشوري بيدنيكار رئيس بلدية المدينة لوكالة رويترز: "تم إخماد الحريق وتم إنقاذ الناس"، مضيفا أن سبب الحريق لم يُعرف بعد.