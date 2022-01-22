زلزال قوته 6 درجات يهز جنوب الفلبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم السبت أن زلزالا قوته 6 درجات هز إقليم سارانجاني جنوب الفلبين.



وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق 24 كيلومترا.

الشهر الماضي، لقي 208 أشخاص على الأقلّ مصرعهم في الفلبين جرّاء الإعصار "راي"، في أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في السنوات الأخيرة في هذا البلد.

وقالت الشرطة إنّ 239 شخصا على الأقلّ أصيبوا فيما يعتبر 52 في عداد المفقودين، بعدما اجتاح الإعصار المناطق الجنوبيّة والوسطى من الأرخبيل.

وهجر أكثر من 300 ألف شخص منازلهم، الخميس، بعدما ضرب الإعصار اليابسة في وسط البلاد.

وقال الصليب الأحمر الفلبيني إن ما حصل في المناطق الساحلية "مجزرة فعلية"