شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شرطيين بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليهما بـ «نيويورك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة شرطة مدينة نيويورك أن رجلي شرطة بالمدينة أصيبا بالرصاص يوم الجمعة وحالتهما حرجة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن الشرطيين توفيا.

لكن فابيان ليفي وهو متحدث صحفي باسم مكتب رئيس البلدية قال على تويتر " لم تؤكد إدارة شرطة نيويورك أو المستشفى التقارير التي قالت إن شرطيين قتلا أثناء وجودهما في الخدمة".

وأكد ليفي على تويتر أنه تم إطلاق النار على "عدة أفراد شرطة" في هارلم مساء الجمعة.