بالفيديو.. والد بطلة كرة السرعة المقتولة بكفر الشيخ: "قلبي اتحرق لما شوفت جثتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

خيم الحزن على أسرة لاعبة كرة السرعة روان محمد الحسيني، 21 عامًا، طالبة جامعية، بعد مقتلها على يد لص، والعثور على جثتها فوق سطح عقار تقيم فيه خالتها بشارع الجيش بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365"، أجرت بث مباشر مع والد بطلة كرة السرعة، قال فيه: "أيام صعبة بنعيشها.. روان مكانش ليها صفحة فيسبوك..دائمًا تعمل الخير في صمت.. رسالتي للقضاء القصاص لابنتي.. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي حرمني منها".

وأكد الأب أن "روان" فتاة طيبة، تحب الفرح، وتكره الحزن أو أن ترى شخص حزين، ودائمًا ما تتقرب إلى الله بفعل الخير، بجانب محاولتها إسعاد ذوي الهمم، وبرغم أن سنها كان 20 عامًا لكنها كانت كطفلة في عمر الـ 9 أعوام.

وكشف عن ابنته كانت في حالها، وكل تركيزها في النادي، والرياضة، وكرة السرعة لدرجة أنه ليس لديها حساب على التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكشف عن آخر لقاء جمعهما، وقال: "سألت أمها علي، فأجابتها أمها أني بصلي فألقت نظرة علي أثناء أداء فريضة العشاء، وبعد ذلك تركتني ودخلت غرفتها".

وقال يوم الواقعة كانت في النادي لأداء التمرين، وعادت منه وجلست بعض الوقت في المنزل وتوجهت إلى خالتها حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء، وبعد نصف ساعة من موعد نزولها تلقوا اتصالًا من هاتفها من مجهول قال لأمها :"بنتك موجودة على سطح العمارة".

وأضاف أنهم توجهوا للعقار الذي تسكن فيه خالتها ورأوا جثمان ممدد على السطح واكتشف شقيقها عبدالوهاب أنها أخته، فجرى نقلها لمستشفى دسوق العام في محاولة لانقاذها لكنها كانت قد فارقت الحياة.

وتابع بأن رجال مباحث دسوق وفي مقدمتهم العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، نفذوا ما وعودا به عندما قالوا له :"القاتل هنجيبه قبل ما تدفن بنتك"، وبالفعل لم تمر ساعات من دفن ابنته الضحية وجرى القبض على المتهم.

وطالب الأب بالقصاص من المتهم، حتى تهدأ نار فقدانه ابنته، قائلًا: "أعلم علم اليقين أن في مصر عدالة، وكلنا ثقة في القضاء.