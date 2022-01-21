وزير التعليم يكشف حقيقة منع دخول طلاب أولى و2 ثانوي الامتحانات بالتابلت

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بمنع دخول طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالتابلت.

وقال وزير التربية والتعليم، عبر جروب "ائتلاف معًا نستطيع": "هذا الكلام لا أساس له على الإطلاق"، كما نفى تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، مؤكدًا أنه لا تراجع عن عقد امتحانات الصف الأول الثانوي، في مواعيدها التي أعلنتها الوزارة رسميًا من قبل.

وحذر وزير التربية والتعليم طلاب الصف الأول الثانوي من الانسياق وراء الشائعات، مشددًا على التركيز في المذاكرة ومتابعة الاخبار الرسمية التي تعلنها وزارة التربية والتعليم رسميا على صفحتها وصفحة وزير التعليم على فيس بوك فقط لا غير.

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