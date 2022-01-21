أول تعليق من "التنظيم والإدارة" بشأن مسابقة تعيين المعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الاتفاق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تخفيض قيمة اشتراك الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية في المدينة الرياضية 50%، لتصبح 100 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه، ودفع المبلغ الأول بالتقسيط.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز على هامش ورشة العمل التي نظمها اليوم لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإداري .. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما أشار رئيس الجهاز إلى التنسيق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نقل أبناء الموظفين المنتقلين إلى مدارس مناظرة في نطاق سكنهم بالحي الحكومي بمدينة بدر.

وبشأن دور الجهاز في سد العجز في المعلمين، قال الدكتور صالح الشيخ إن الجهاز حدد العجز في المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على البيانات التي وصلته من الوزارة، مشيدًا بدعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمعالجة هذه القضية وبلاتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز.

وأوضح أن التقديم في مسابقة المعلمين آون لاين عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا، ومن المقرر أن تطرح المسابقة، وفقًا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

وعن موعد إعلان التقدم للمسابقة، قال الشيخ سيتم الإعلان بمجرد الانتهاء من الإجراءات التحضيرية للمسابقة.