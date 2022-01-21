التنظيم والإدارة: انتقال 117 جهة حكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الاتفاق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تخفيض قيمة اشتراك الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية في المدينة الرياضية 50%، لتصبح 100 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه، ودفع المبلغ الأول بالتقسيط.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز على هامش ورشة العمل التي نظمها اليوم لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإداري .. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما أشار رئيس الجهاز إلى التنسيق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نقل أبناء الموظفين المنتقلين إلى مدارس مناظرة في نطاق سكنهم بالحي الحكومي بمدينة بدر.

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ أن عدد الجهات المنتقلة للعاصمة يبلغ 117 جهة منهم 87 جهة منتقلة بالكامل، و30 جهة منتقلة بشكل جزئي أو تمثيل قيادات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 69 ألفًا و849 موظفًا، منهم 30 ألفا و 665 موظفا تم تدريبهم في إطار برنامج أساسيات، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك مع الالتزام بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم تدريب 32 ألفا و 352 موظفا في إطار حزمة برامج الجدارات، مثل: إدارة الوقت، واتخاذ القرار، وإدارة الضغوط، وتحمل المسئولية، والثبات الانفعالي.

وأضاف الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز انتهى من تدريب 28 ألفًا و392 موظفًا، وبدأ في التدريب على حزم البرامج التخصصية والتي تنفذ مع الجهات المعنية، حيث تم تدريب 5 آلاف و 632 موظفا على عدة برامج تخصصية منها الشئون المالية، والتعاقدات الحكومية ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، وبرامج التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرامج المراسم والبروتوكولات، والسكرتارية التنفيذية بالتعاون مع وزارة الخارجية، ممثلة في معهد الدراسات الدبلوماسية، وبرامج إدارة الأزمات، وخدمة المواطنين بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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