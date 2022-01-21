تجمد الحمير ووفاة طفل.. عواصف ثلجية تضرب دولا عربية وأوروبية (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ضربت عواصف ثلجية عددا من الدول العربية والأوروبية، ما أدى إلى إصابات وضحايا في بعض البلدان.

وتسببت عاصفة ثلجية في سوريا ولبنان إلى تأزيم أوضاع اللاجئين، خاصة بعدما غطت الثلوج بعض خيامهم.

الثلوج تغطي خيام النازحين

تسببت عاصفة في تغطية خيام للنازحين في سوريا بالثلوج ما تسبب في وفاة طفل ودخول طفلين آخرين للمستشفى بعد انخفاض حاد في درجات الحرارة. الأمم المتحدة، حذرت من سيول بمجرد أن يبدأ الثلج في الذوبان.

لقي طفل واحد على الأقل مصرعه هذا الأسبوع في سوريا بعد أن غطت عاصفة مخيمات للنازحين بالثلوج وصاحبها انخفاض حاد في درجات الحرارة لحد التجمد مما فاقم من معاناة الآلاف من النازحين في الحرب السورية الدائرة منذ نحو عقد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن طفلا توفي ودخلت أمه للعناية المركزة بعد أن تسببت الثلوج في انهيار الخيمة التي كانا يعيشان بها في منطقة قسطل مقداد إثر عاصفة هبّت على المنطقة في 18 يناير. وأضاف المكتب أن طفلين آخرين في المستشفى بسبب الصقيع.

هبة تثير ذعر لبنان

بدأت العاصفة الثلجية "هبة" HIBA التي يتعرض لها لبنان في الانحسار اليوم مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة مع تساقط الثلوج على ارتفاع منخفض والحق اضرارا بالأراضي الزراعية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والبلديات ووزارة الأشغال جهودها في إعادة فتح الطرق التي أغلقتها الثلوج على مدار اليومين الماضيين.

وتوقعت الأرصاد الجوية بلبنان أن تحل موجة من الصقيع ويتكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية حتى مساء السبت المقبل.

ولا تزال عناصر الدفاع المدني تبذل جهودها لجرف الثلوج التي تراكمت على الطرق العامة بالمناطق الجبلية وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.

ووصلت درجات الحرارة الى ما دون الصفر على المرتفعات المتوسطة، مما أدى إلى تجمد المياه داخل الخزانات على أسطح البنايات وانقطاعها عن معظم المنازل والشقق السكنية.

تجمد الحمير بتركيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتجمد عدد من الحمير في شوارع إحدى المحافظات بتبتركي

وقال المغردون إن الفيديو يتبع محافظة وان في تركيا التي تشهد تساقط ثلوج كثيفة في هذا الوقت من العام نتيجة انخفاض درجات الحرارة في البلاد.

وشوهد في الفيديو الحمير وهي تقف في حالة تجمد وتغطيها الثلوج بشكل كامل فيما اكتست الأرض حولها باللون الأبيض.