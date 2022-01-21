البحرين تدين إطلاق الحوثي صاروخا بالستيا تجاه خميس مشيط



دانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي استهدف أحد المراكز التجارية في مدينة خميس مشيط. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، وتستهدف بشكل ممنهج ومتعمد المنشآت المدنية والمدنيين الآمنين. وأشادت الخارجية البحرينية ببسالة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار.

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