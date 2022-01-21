الدفاعات السعودية تتصدّى لصاروخ باليستي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 52 ثانية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقال التحالف إن الصاروخ الباليستي أطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني.

كما كشف أن “الحوثيين تعمدوا استهداف أحد المراكز التجارية بخميس مشيط بصاروخ باليستي”، مشدداً على أن “التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين يحتم الاستجابة الفورية لحماية المدنيين”، مؤكداً أن عملية الاستجابة للتهديد الباليستي والمسيرات تتطلب استمرارها.

يذكر أن مصادر “العربية” كانت أفادت، الخميس، بأن مقاتلات التحالف، نفذت عمليات ضد معسكرات ومخازن ميليشيات الحوثي في أنحاء مختلفة من العاصمة صنعاء.

كما نشر التحالف، الخميس، صوراً من القصف الذي طال معسكرات ومخازن الميليشيات الحوثية في صنعاء.

وكان التحالف قد أعلن فجر الخميس، أنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية.

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، إن قواته تتابع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل، مضيفاً أن هذه العملية تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.