إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إصابته بكوفيد-19، في خضم موجة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد.

وقال غانتس على حسابه عبر تويتر إن فحصه جاء إيجابيا، مؤكدا أنه في حالة جيدة بسبب تلقيه للتطعيم المضاد لكوفيد-19.

وأشار غانتس إلى أنه سيدير مهامه كوزير للدفاع من منزله بعد دخوله للحجر الصحي، مردفا: “حافظ على صحتك واتبع الإرشادات واذهب لتلقي التطعيم”.

وتأتي هذه الإصابة وسط موجة قوية من الوباء تتعرض لها البلاد مدفوعة بمتحور أوميكرون، رغم أن إسرائيل تملك واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أصيب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، بفيروس كورونا المستجد، على ما أعلن في حسابه في تويتر أيضا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية أن ما يقرب من 65 ألف شخصثبتت إصابتهم بفيروس كورونا يوم الأربعاء، حيث ارتفعت الإصابات النشطة الحالية إلى أكثر من 400 ألف حالة.

ومع ذلك، نُقل 1680 مريضا مصابا بكوفيد-19 إلى المستشفى، الخميس، معظمهم بعد إصابتهم بأعراض خفيفة أو معتدلة.