شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. تعليق 44 رحلة لشركات طيران صينية ردا على إجراء مماثل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة النقل الأمريكية اليوم الجمعة إنها ستعلق 44 رحلة جوية لشركات صينية متجهة من الولايات المتحدة إلى الصين ردا على قرار للحكومة الصينية بتعليق بعض رحلات شركات الطيران الأمريكية بسبب مخاوف كوفيد-19.

يأتي إجراء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن علقت السلطات الصينية 44 رحلة جوية لشركات (يونايتد إيرلاينز) و(أمريكان إيرلاينز) و(دلتا إيرلاينز) بعد أن أثبتت الفحوص في الآونة ألأخيرة إصابة بعض الركاب بكوفيد-19.

وسيبدأ تعليق الرحلات يوم 30 يناير كانون الثاني برحلة شركة شيامن إيرلاينز المقررة من لوس أنجليس إلى مدينة شيامن الصينية.