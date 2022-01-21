شكرا لقرائتكم خبر عن للحاضنات.. من حقك إقامة دعوى بدل "نفقة مسروقة" بهذه الشروط.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى تقريرا له بعنوان "الحاضنة سُرق منها متجمد "نفقة صغير" تقدر بـ50 ألف جنيه.. ما الحل؟.. القانون يُجير لها إقامة دعوى "بدل نفقة صغير مسروقة" شريطة "تحريات مباحث".

ويستعرض التقرير قضية "سرقة متجمد نفقة صغير" تقدر بـ 50 الف جنيه، فبعد أن بذلت الحاضنة كل ما هو غالى ونفيس من أجل الحصول على حكم نفقة وتنفيذه، جاءت الطامة الكبرى وهى سرقة النفقة.. فما هو الحل؟.

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