شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "الأهرام للدراسات السياسية": انفتاح مصر على تجارب آسيا للاستفادة من نجاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيارة رئيس كوريا الجنوبية لمصر، تعكس انفتاح مصر على القوى الأسيوية وهى أحد الملامح الأساسية للسياسة الدبلوماسية المصرية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم أجرى انفتاح واضح على القوى الأسيوية، وهذا الانفتاح بسبب القراءة الدقيقة للتحولات التي تحدث في النظام العالمي والقوى الأسيوية ومنطقة شرق أسيا أصبحت مركزا للتفاعلات الدولية على المستوى السياسي والتجارة".

وقال: "كان من الطبيعي أن تنفتح مصر على هذه التجارب، ومصر عندما بدأت تجربتها التنموية كان من الطبيعي ان تنفتح على النماذج الأسيوية الناجحة، والنموذج الكوري بدأ بشكل مبكر، ومصر انفتحت على معظم النماذج الأسيوية".