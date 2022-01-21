البرلمان الروسي يدرس الاعتراف باستقلال منطقتين مواليتين لموسكو في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

يدرس مجلس الدوما الروسي نصاً يطلب من الرئيس فلاديمير بوتين، الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في أوكرانيا، وفق ما أعلنه رئيس المجلس، في خضم أزمة مع الغرب وتصعيدات متوترة بين البلدين.



وقدّم النواب عن الحزب الشيوعي الروسي هذا الأسبوع، مشروع نصّ، يدعو بوتين إلى الاعتراف باستقلال جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك، المعلنتين من جانب واحد، في شرق أوكرانيا، اللتين تقاتلان منذ 2014 القوات الأوكرانية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهته، قال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، في منشور على تطبيق تليغرام: ”إنها مسألة مهمة جدًا“.