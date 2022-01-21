شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تبحث فض التشابكات بين قانونى المحال العامة والمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، 5 اجتماعات، الأسبوع المقبل، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020.

تعقد اللجنة اجتماعين يوم الأحد المقبل، لمناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة الدقهلية، وآخر فيذات الصدد بمحافظة المنيا.

وتعقد اللجنة ثلاثة اجتماعات يوم الإثنين المقبل، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع بشأن متابعة وتنفيذ الكتاب الدوري رقم (220 لسنة 2021) لوزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن إزالة معوقات المشروعات الصغيرة وتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، كما تلقى الضوء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح بشأن إقامة أحد المشروعات المنتجة بقرية العيون مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة، والاجتماع الأخير سيكون لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن تعطيل قانون العربات المتنقلة في مدينة المحلة الكبرى.