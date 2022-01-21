شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب تفتح الثلاثاء ملف معوقات إنشاء شركات المحمول أبراج التقوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، ملف المعوقات التى تواجه شركات المحمول فى إنشاء أبراج تقوية الشبكات يوم الثلاثاء القادم، وذلك بحضور ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومحافظة القاهرة، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، ورئيس حى وسط القاهرة.

فيما خصصت اللجنة اجتماعها يوم الاثنين لنظر عدد من طلبات الإحاطة الهامة، ومنها المقدم من النائب هانى مصطفى خضر، بشأن مد كابلات التليفونات الإرضية إلى الأماكن المحرومة فى قرى مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والمقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن شكاوى قرى مجلس قروى طنبدى من ضعف وانقطاع الانترنت بمحافظة المنيا.

يأتى ذلك إلى جانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن شكاوى قرى مجلس قروى برطباط من ضعف وانقطاع الانترنت بمحافظة المنيا، وآخر بشأن شكاوى قرى مجلس قروى بنى الشيخ مسعود من ضعف وانقطاع الانترنت بمحافظة المنيا.

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب منحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من الاختصاصات الهامة ومنها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى.

يأتى ذلك فضلا عن التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.