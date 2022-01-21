شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يشترط تقديم وثيقة تأمين للعاملين فى إدارة المخلفات الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، كل من صدر له ترخيص بالإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين لتغطية الأضرار والخسائر المحتملة في حالة وقوع حادث لا قدر الله على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط الوثيقة.

ونصت المادة رقم 57 من القانون على أنه يلتزم المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين أو خطاب ضمان للجهات الإدارية المختصة لتغطيــة الأضرار والخســائر المحتمـــلة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أي من تلك الأنشطة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بإصدار تلك الوثيقة وقيمتها أو خطاب الضمان والشروط الواجب توافرها في أي منهما.

ووفقا للقانون تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول علي موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكــام هذا القـــانون ولائحته التنفيذية ، كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعــيد المنــاسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختـص إداريـًا .

وتقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن .