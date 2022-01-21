شكرا لقرائتكم خبر عن المساهمة بمشروعات البنية التحتية أبرزها.. تعرف على اختصاصات صندوق الوقف وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون صندوق الوقف الخير، على إنشاء صندوق للوقف الخيرى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وفيما يلى نستعرض أهداف الصندوق.

يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال البر، ومنها :

- المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .

- معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .

- المساهمة في تطوير العشوائيات .

- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .

- المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .

وذلك كله فى حدود شروط الواقفين.

ويعد أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتعد أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه ، ولإدارة الصندوق استئداء مستحقات الصندوق بالطرق المقررة قانونًا.