الأدنى خلال فترة رئاسته... شعبية بايدن تهبط إلى 43%

أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن هبطت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى خلال فترة رئاسته، مع تأثر معنويات الأميركيين بجائحة كوفيد-19 وما ترتب عليها من آثار اقتصادية.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أُجري على مستوى البلاد يومي 19 و20 يناير كانون الثاني أن 43 بالمئة من الأميركيين يؤيدون أسلوب بايدن، بينما يرفضه 52 بالمئة. ولم يكن الباقون متأكدين من موقفهم.

وكان الاستطلاع الذي أجري في الأسبوع السابق قد أظهر أن نسبة الموافقة على أداء بايدن بلغت 45 بالمئة بينما بلغت نسبة المعارضة لأدائه 50 بالمئة.

وبعد أن ظلت شعبية بايدن أعلى من 50 بالمئة في الشهور الخمسة الأولى من رئاسته، بدأت في الهبوط في منتصف أغسطس آب عقب ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء البلاد وسقوط الحكومة الأفغانية التي تدعمها الولايات المتحدة.

ويدق هبوط شعبية بايدن ناقوس خطر في حزبه، إذ يخشى الديمقراطيون أن يؤدي الاستياء من أدائه إلى فقدهم الأغلبية في مجلسي الكونجرس خلال الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.