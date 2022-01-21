امتحانات أولى وثانية ثانوي.. نصائح للطلاب قبل بدء اللجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

تنطلق غدا السبت، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمواجهة كورونا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، تجرى امتحان الصف الأول الثانوي في الفترة بين السبت 22/1/2022 وحتى الأربعاء 2/2/2022.

فيما تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي المقام في الفترة بين الأحد 23/1/2022 وحتى الخميس 3/2/2022.

ويؤدى طلاب الصفين الأول الثانوي امتحان اللغة العربية في الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، ورقيا بلجان مؤمنة داخل المدرسة.

وقررت وزارة التربية والتعليم، إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا.

وينشر "الخليج 365" نصائح للطلاب قبل التوجه لآداء الامتحان وهي كالتالي:

ـ التوجه مبكرا إلى لجنة الامتحان.

ـ ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

ـ ارتداء كمامة أثناء دخول المدرسة وطول فترة الامتحانات.

ـ الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الزملاء.

ـ عدم المصافحة والأحضان بين الطلاب.

ـ حظر اصطحاب الكتب الخارجية والملازم.

ـ حظر اصطحاب التليفون المحمول.

- حظر اصطحاب كاميرات.

ـ حظر حضور الطالب المصاب بكورونا.

- مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

- عدم مغادرة اللجنة إلا مع نهاية الوقت.

- عدم استخدام ألفاظ خارجة أثناء الإجابة.

- عدم استخدام ألفاظ تخص الدين أثناء الإجابة.

- عدم استخدام ألفاظ متعلقة بالسياسة أثناء الإجابة.

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