بعد زيادة الجرام 7 جنيهات أمس.. كيف تحرك سعر الذهب اليوم في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر للارتفاع بحلول التعاملات المسائية، بعدما تراجعت في التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وبحلول الساعة 4.30 مساء اليوم، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 جنيهين مقارنة بأسعار الصباح، لكنها تظل نفس أسعار الذهب بنهاية تعاملات أمس.

وخلال تعاملات أمس ارتفع سعر الذهب 7 جنيهات على مدار اليوم حتى الآن، متأثرا بارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال جلسة أمس.

سعر الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 536 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 عند 689 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 804 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 919 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب عند 6432 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

سجل سعر الذهب عالميًا اليوم نحو 1831 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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