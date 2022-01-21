بلينكين: روسيا تحشد لغزو أوكرانيا… ومستعدّون لحل الأزمة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 3:33 مساءً

لا تزال تداعيات الهجوم الروسي المزعوم على أوكرانيا مستمرة، وفي هذا الاطار جدّد وزير خارجية أميركا “أنتوني بلينك” التأكيد أنّ أي تدخل روسي محتمل في أوكرانيا ستواجهه أميركا وحلفاؤها برد حازم، مشيرا الى أن روسيا ستلقى تبعات وتنديدا دوليا في حال هاجمت أوكرانيا.

كلام بلينكين جاء خلال مؤتمر صحافي على هامش لقائه نظيره الروسي “سيرغي لافروفـ ” أعلن فيه ” اننا مسعدون لمناقشة القضايا الأمنية التي طرحتها روسيا وانه يمكن ايجاد ارضية مشتركة لحل الأزمة وأن نافذة المسار الديبلوماسي مفتوحة مع روسيا

وبشأن مزاعم الهجوم الروسي على أوكرانيا أفاد بلينكين بأن روسيا تحشد قوات على حدود أوكرانيا وسبق لها أن قامت بالغزو مؤكدا الرد الفوري على اي هجوم روسي حتى لو لم يكن عسكريا. وأضاف بلينكين: “طالبت لافروف إثبات عدم نية روسيا غزو أوكرانيا وأبلغته أن واشنطن ستردّ بشكل فوريّ على أي غزو محتمل”.