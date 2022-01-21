ايران ترد على صحيفة باكستانية بشأن هجوم الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

ردّت السفارة الإيرانية في إسلام أباد على افتتاحية صحيفة DAWN الباكستانية الصادرة باللغة الإنجليزية، حول الهجوم الذي شنه الحوثيون اليمنيون على العاصمة الإماراتية أبوظبي، الاثنين الماضي، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، منهم شخص باكستاني الجنسية.

وقالت صحيفة DAWN الباكستانية، في مقالة افتتاحية، الأربعاء الماضي، إنه “أمر صادم حقًا أن تتمكن مليشيا الحوثي من اختراق دفاعات الإمارات، الدولة التي تنفق مليارات الدولارات على ميزانيتها الدفاعية. ومع ذلك، فقد أظهرت الجماعة اليمنية المتمردة قدرتها على شن هجمات أخرى منخفضة التقنية، ولكنها مدمرة للغاية من قبل، مثل تلك التي استهدفت منشآت النفط السعودية في عام 2019. ومن غير المرجح أن يتم تطوير مثل هذه القدرات دون مساعدة إيرانية، مما يشير إلى أن اليمن ساحة معركة بالوكالة في الصراع بين الرياض وطهران على القوة والنفوذ الإقليمي

في المقابل، أصدرت السفارة الإيرانية في إسلام أباد بيانا ردا على افتتاحية صحيفة DAWN الباكستانية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الجمعة.

وقالت السفارة الإيرانية إن “نشر مثل هذه الأخبار الزائفة يهدف إلى تحريف الحقائق ويتجاهل احترام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسيادة جيرانها ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يتجاهل النهج البناء لإيران المبني على حسن الجوار ووقف إطلاق النار باليمن وحل الخلافات بين الدول الضالعة في الأزمة اليمنية وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية”. وأضافت السفارة أن “إيران بذلت قصارى جهدها للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة”.

وذكر بيان السفارة الإيرانية أن “الصحيفة اتهمت إيران بدعم الذين شنوا الهجوم على الإمارات دون إظهار أي دليل أو إثبات، كما أشارت إلى دور إيران المحتمل في الهجوم على منشآت أرامكو النفطية”، وأضاف البيان أن “السفارة تنفي بشدة هذه المزاعم وتؤكد أن الأمم المتحدة لم تجد أي دليل على تورط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحادث”.

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