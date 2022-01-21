لافروف: واشنطن ستقدم ردها على مبادرتنا الأمنية الأسبوع القادم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تعهد، خلال اجتماع عقد بينهما في جنيف، بأن واشنطن ستقدم الأسبوع القادم ردها على مبادرة الضمانات الأمنية .

وذكر لافروف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في أعقاب الاجتماع، أن محادثات اليوم كانت “مفيدة وصريحة”، مشيرا إلى أن هذا اللقاء كان مرحليا وأن بلينكن أعرب عن ارتياحه إزاء نتائجه.

وأضاف لافروف: “قال لي أنتوني بلينكن إنه مرتاح لتبادل الآراء الذي حصل اليوم، ما سيساعدهم الأسبوع القادم في تقديم رد خطي (على مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل روسيا)”.