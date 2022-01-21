'مأساة عائلية'.. انتحار شاب اعتقد أنه سبب بوفاة والده

وذكرت ستيفاني رييس (37 عاما) إن أفراد عائلتها كلها أصيبت بفيروس كورونا، في اب من العام الماضي، وتوفي زوجها أنتوني (46 عاما) في ايلول بسبب مضاعفات ناجمة عن المرض.

وأوضحت: "في نهاية شهر اب، أصبت أنا وعائلتي بمرض كوفيد-19 غضون أيام، فقدت زوجي".



ولم تقف فاجعة المرأة الأميركية عند هذا الحد، إذ وبعد بضعة أشهر، انتحر ابنها طعنا بالسكين.

ويبلغ عمر المراهق (17 عاما)، وكان يعاني من الاكتئاب في الأشهر الأخيرة، نظرا لشعوره بأنه المسؤول عن وفاة والده بالمرض.

وكان الابن، ويدعى أنتوني جونيور، قد دعا أفراد أسرته لحضور حفلا في المدرسة، أصيبوا على أثره بالفيروس المعدي.

وظل الابن متمسكا بهذا الرأي، رغم أن العائلة أبلغته أن الأمر ليس ذنبه.

