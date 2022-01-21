وزير خارجية إسبانيا: الأوروبيون متحدون بشأن أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 يناير 2022

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة إن الأوروبيين يتخذون موقفا موحدا بشأن الحشود العسكرية الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، وإن إسبانيا تحث على الحوار.



وحشدت روسيا عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع أوكرانيا فيما تخشى دول الغرب أن يكون تمهيدا لشن هجوم جديد على الجمهورية السوفيتية السابقة.

وتنفي روسيا أنها تخطط لشن هجوم لكنها تقول إنها قد تقوم بعمل عسكري لم تحدده إذا لم يتم تلبية قائمة من المطالب.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلس أمس الخميس إن بلادها أرسلت سفنا حربية للانضمام إلى قوات بحرية تابعة لحلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط والبحر الأسود في الوقت الذي تزداد فيه حدة التوتر في المنطقة.

وذكر ألباريس اليوم الجمعة في مدريد "دعونا نعطي فرصة للحوار. هذا ما تحث إسبانيا عليه.

إذا لم يسفر الحوار عن أي نتائج، فإن إسبانيا ستقف بالطبع صفا واحدا مع شركائها الأوروبيين وحلفائها في شمال الأطلسي من أجل الردع".