فيديو.. محمد زيدان يستقبل المعزين على المقابر بعد تشييع جنازة والده في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وقف محمد زيدان، لاعب منتخب مصر ونادي بورسيا دروتموند الألماني الأسبق، أمام مقابر العائلة في بورسعيد، لتلقي العزاء من الأهالي في والده عبد الله زيدان، الذي شيعت جنازته من مسجد الكبير المتعال في محافظة بورسعيد اليوم الجمعة.

ونقلت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة لمراسم تشييع الجنازة، واتلقى العزاء أمام مقابر العائلة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي بورسعيد المشاركين في تشييع الجنازة، خاصة سكان منطقة البازار نطاق حي الشرق التي يتواجد بها منزل أسرة اللاعب محمد زيدان في بورسعيد.

وتوفي والد محمد زيدان أمس الخميس، عقب وعكة صحية تعرض لها، والراحل لديه 5 أبناء هم: محمد وأحمد وكريم ويوسف وعبد الرحمن.

يشار إلى أن محمد زيدان من مواليد بورسعيد، وبدأ مشواره الكروي مع النادي المصري في موسم 1998-1999، ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردز بريمن، وماينز، وهامبورج، وبروسيا دورتموند، وعلى الصعيد الدولي، حصل على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر عامي: 2008 و2010.