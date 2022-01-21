بث مباشر.. جنازة والد محمد زيدان في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شيع الأهالي في محافظة بورسعيد عقب صلاة اليوم الجمعة جثمان عبد الله زيدان، والد محمد زيدان، لاعب منتخب مصر ونادي بورسيا دروتموند الألماني الأسبق.

ونقلت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة حيث خرجت الجنازة من مسجد الكبير المتعال في محافظة بورسعيد، بعد وصول جثمان عبد الله زيدان إلى محافظة بورسعيد، بعدما توفي أمس الخميس إثر تعرضه لأزمة صحية.

وظهرت حالة التأثر والحزن الشديد على نجم منتخب مصر الأسبق وأفراد أسرته، فضلا عن حالة الحزن في بورسعيد خاصة منطقة البازار نطاق حي الشرق التي يتواجد بها منزل أسرة اللاعب محمد زيدان.

يشار إلى أن محمد زيدان من مواليد بورسعيد، وبدأ مشواره الكروي مع النادي المصري في موسم 1998-1999، ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردز بريمن، وماينز، وهامبورج، وبروسيا دورتموند، وعلى الصعيد الدولي، حصل على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر عامي: 2008 و2010.

ولدى الراحل عبد الله زيدان 5 أبناء ذكور وهم: "محمد" و"أحمد" و"كريم" و"يوسف" و"عبد الرحمن".